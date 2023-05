Spalletti | “Il mio contratto? Con ADL ho già chiarito tutto | sono state dette tante bugie Domani gara stimolante | manca battere l’Inter per fare l’en-plein”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 20 maggio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con. Uno Scudetto tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, una stagione straordinaria che si avvia verso il suo ‘rush’ finale. C’è ancora tempo per assistere alle prestazioni degli azzurri nelle ultime uscite etoccherà aldi Simone Inzaghiil suo ingresso nello splendido tempio del Maradona in occasione della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A in programmanell’impianto di Fuorigrotta alle ore 18. Di seguito le parole del tecnico del Napoli, Luciano: “De Laurentiis ha detto che non vuole tarpare le ali a nessuno? Non so cosa vuol dire tarpare le ali, dove chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a ...