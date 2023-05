Spalletti | “Ho bisogno di stivali” Strana risposta a De Laurentiis | ecco i motivi

(Di sabato 20 maggio 2023) Lucianoha dichiarato in conferenza stampa che hadi: vari idellaa DeBotta ea distanza tra Aurelio Dee Luciano. Il presidente disse testualmente: “Non voglio tarpare le ali a nessuno” eha replicato quasi stizzito in conferenza stampa pre-Napoli-Inter: “Non hodi ali, ma di”. In tanti si sono chiesti cosa significa questae due potrebbero essere le motivazioni. Glivengono utilizzati da chi lavora nel fango: una metafora riferita a quanti non credevano in lui ad inizio stagione. Ed infatti ha ...

Non hodi volare. E' tutto chiaro da quella sera della cena. Io ho chiarito e definito ... Così Luciano, dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis , ha parlato del suo futuro ...Le parole di: ' Tarpare le ali non so cosa vuol dire, dovete chiederlo al presidente. Per quello che avrò da fare io ci vogliono un paio di stivali, senza ali. Non ho da volare in nessuna ...Chi scrive queste cose scrive il falso" ha detto, parlando del suo futuro. "FESTA DEL MARADONA INDELEBILE". "Se questo gruppo ha espresso il massimo del suo potenziale È sempre difficile ...

Napoli, Spalletti in conferenza: "A De Laurentiis ho detto tutto. Non ho altre squadre" Sky Sport

Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa che ha bisogno di stivali: vari i motivi della strana risposta a De Laurentiis.Alla vigilia di Napoli – Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa a Castel Volturno ... Si può trovare, ma non ho bisogno di ali per volare da nessuna parte. Bisogna ridire le stesse cose già ...