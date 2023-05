(Di sabato 20 maggio 2023) "Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove". Lo dice Luciano, alla vigilia di Napoli - Inter, tornando a parlare della questione del suo futuro. "Non è vero che sono alla ...

"Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove". Lo dice Luciano, alla vigilia di Napoli - Inter, tornando a parlare della questione del suo futuro. "Non è ...gli è statodi ...non risponde spiegando che tutto è già stato delineato e chiarito con De Laurentiis nella ... Ogni anno come hopiù volte, alla mia età devo rifare l'inventario di quel che mi gira per ...Commenta per primo Tanta attesa per la conferenza stampa di Luciano. Un futuro in bilico, De Laurentiis che ne ha parlato quasi dandogli l'addio e nel ... Poi il presidente stesso hache ...

Spalletti 'detto tutto a De Laurentiis, non ho altre squadre' Agenzia ANSA

Spalletti e la frase sugli stivali, a cosa si riferiva il mister Due le possibili versioni alla metafora dell'allenatore azzurro di oggi in conferenza.Il tecnico degli azzurri ha parlato alla vigilia del match di campionato con l'Inter: "Io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto quella sera lì" ...