Spagna | jet si schianta e prende fuoco I video

(Di sabato 20 maggio 2023) Incidente spettacolare e fortunatamente senza vittime in: un jet da combattimento F-18 si èto sulla base aerea di Saragozza ed è poi esploso avvolto dal. Il pilota dell'aereo protagonista dell'incidente se l'è cavata: si è auto espulso dall'abitacolo prima dello schianto a terra ed è stato trasportato all'ospedale con lesioni alla gamba. Non risultano altri feriti (tratto da Twitter)

