Sopravvive solo l’impresa ben governata. Soprattutto se passa di padre in figlio

(Di sabato 20 maggio 2023) In Italia circa il 70% delle piccole e medie imprese sono familiari e meno del 30% supera il terzoggio generazionale. Due dati su cui riflettere perché l’obiettivo dellanza accomuna persone e imprese. Con la differenza che se l’uomo ha un orizzonte temporale limitato, l’azienda può continuare nel tempo e in teoria essere eterna. Il limite allanza nel tempo delil buon governo. La durata delè un interesse che travalica quello della famiglia che possiede o controlla l’azienda. Perchéè un patrimonio collettivo, un deposito di conoscenze e di fatiche, una fonte di lavoro, di sviluppo, di cultura. La si può paragonare a un bosco: ci vuole molto tempo a crescerlo con cura e amore. Ci vuole poco tempo per ...