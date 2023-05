Solidarietà alla Roccella | la sinistra tace e ignora gli appelli alla condivisione di ministri e intellettuali

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo il caos scatenato da un manipolo di sostenitori dell’utero in affitto al salone del libro di Torino, che ha impedito a Eugeniaanche solo di potersi esprimere, nonostante i ripetuti inviti al dialogo costruttivo e al confronto democratico, immediata è scattata laal ministro della Famiglia e della natalità. Unache, finora almeno, lapolitica e culturale che non ha ritenuto di dover concedere al ministro insultato e messo are a suon di urli e strepiti di un manipolo di attivisti che proprio in quell’universo ideologico si muovono e si allineano. Unanime, invece, la condanna per quanto accaduto al ministro, e la vicinanza dimostrata ,da esponenti politici ascrivibiligalassia del ...