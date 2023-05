(Di sabato 20 maggio 2023) Una morte passata sotto silenzio e sotto la generale indifferenza. Protagonista della vicenda una signora, deceduta su unadel pronto soccorso di Chieti senza chese nesse. A rivenire il corpo senza vita della madre è stato ilche le stava facendo visita. L’aveva 82 anni, soffriva di un’insufficienza renale ma – stando ai familiari – la patologia non era così grave da ucciderla. Cade in un pozzo mentre gioca con la sorellina: bimbo di 8 anni mortoL’arrivo in ospedale, le dimissioni e l’aggravamento delle condizioni di salute I fatti risalgono allo scorso 8 maggio, quando l’era entrata nel reparto di emergenza del nosocomio per essere dimessa la sera stessa. ...

Non sono più i tempi degli Avengers, o almeno non lo sono per ora indi vederli tornare protagonisti di nuovi film nei prossimi anni, ma la tentazione di iniziare ...ed una "nascita"...All'esecuzione ha preceduto un silenzio carico di eccitazione,, e bisbigli, che è stato ... dolce e a tratti un po', riuscendo a comunicare perfettamente con tutta la sala e ...Berlusconi ha fatto centro. Per i sondaggisti il leader malato eha consolidato Forza Italia e ha dato conferma agli elettori forzisti che la storia ... tre ore di riprese:per l'...

Sofferente in attesa sulla barella, ma nessuno se ne accorge: anziana muore dopo 3 giorni, trovata dal figlio Il Corriere della Città

Una morte passata sotto silenzio e sotto la generale indifferenza. Protagonista della vicenda una signora anziana, deceduta su una barella del pronto soccorso di Chieti senza che nessuno se ne accorge ...Clicca qui per visualizzare la cartolina Alessio Selvaggio è pronto a far ballare e cantare con “Per non soffrire”, il nuovo e ritmato singolo fuori il 19 maggio per Joseba Publishing e distribuito da ...