Sneijder | 'Calhanoglu mi somiglia | so a memoria un coro da stadio dell'Inter'

... Acerbi quasi a zero, Dumfries sui 12 milioni, Brozovic 8 milioni,a zero, Dimarco ... E poi Zanetti , arrivato nel 1995 per 5 miliardi, Chivu per 16 milioni e, per 15 milioni di euro ...... potrebbe dare molto fastidio al City, così comee Brozovic , giocatori in grado di ...la meglio proprio grazie alla capacità di Milito di resistere al primo pressing e a quella di...... a centrocampo i nerazzurri possono permettersi di lasciare in panca uno tra, Mkhitaryan ... Finì come tutti ricordano: 3 - 1 a San Siro (, Maicon e Milito ribaltarono il vantaggio di ...

L'ex trequartista olandese dell'Inter, Wesley Sneijder ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "In Curva Nord si sta benone, e si sta una favola pure in finale... Martedì è stata una serata magnifica ...Wesley Sneijder, ex calciatore dell'Inter, in un'intervista ha parlato dei nerazzurri e della finale di Champions League con il City ...