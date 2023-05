Smorfia di disgusto davanti al sangue  

(Di sabato 20 maggio 2023) Depositate le motivazioni della sentenza emessa nei confronti di Tamara Pisnoli, ex moglie dell'ex bandiera della Roma, accusata di estorsione e rapina

che sarebbe 'rimasta a guardare senza intervenire per interrompere l'azione violenta, o apparire sconvolta o impaurita, ma semplicemente adottando unadiquando ha visto il sangue ...Il verdetto è durissimo. Il profilo tratteggiato dai giudici è quello di un criminale. Per le toghe di piazzale Clodio, Tamara Pisnoli ha dedicato la sua vita "all'uso della violenza e della minaccia".

Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata nel febbraio 2023 a 7 anni e due mesi di carcere, oltre che al pagamento di un’ammenda, per tentata estorsione e rapina aggravata. Le ...ma semplicemente adottando una smorfia di disgusto quando ha visto il sangue colare copiosamente". Il commento di Pisnoli dopo la sentenza lo scorso febbraio: "I fatti risalgono a ben 10 anni fa, ...