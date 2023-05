Smackdown 19 05 2023 Il ballo dei debuttanti di NXT

(Di sabato 20 maggio 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo i debutti di tutti i call-up di NXT a seguito del WWE Draft. I Preatty Deadly se la vedranno contro i Brawling Brutes, Alba Fyre & Isla Dawn avranno l’occasione di sbaragliare due lottatrici locali, mentre Greyson Waller ospiterà il suo Talk Show e avrà come ospite AJ Styles. Continuerà, inoltre, la storyline della Bloodline e ci sarà un faccia a faccia tra Roman e i campioni di coppia Kevin Owens & Sami Zayn. PROMO: Roman Reings, accompagnato da Solo Sikoa e Paul Heyman, è pronto a parlare dei suoi prossimi sfidanti a Night of Champions. Il Tribal Chief non fa nemmeno in tempo ad aprir bocca che viene subito interrotto da Kevin Owens & Sami Zayn. Roman invita subito l’ex membro della Bloodline a riconoscerlo come suo Tribal ...

Durante l'ultima puntata di Smackdown, la vociferata rivalità tra Austin Theory e Sheamus è partita. Dopo aver preso parte entrambi al Triple Threat Match di sette giorni fa, il campione USA ha tenuto ...