Sky Sport | Serie A 2022 23 36a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 19 - 20 - 21 - 22 Maggio 2023

(Di sabato 20 maggio 2023) Da venerdì 19, a lunedì 22, appuntamento con la trentaseiesimadella stagionedellaA TIM.Venerdi, dalle 20.45, appuntamento con Sassuolo-Monza su Sky251, Sky4K e in streaming su NOW. Sabato, alle 20.45, sarà il momento di Milan-Sampdoria su SkyUno, SkyCalcio, Sky...

Allenatore: Christophe Galtier Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva suFootball canale 203 dell'emittente televisiva oltre che su ...Secondo quanto riportato da, il portoghese dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli ..., nel post - partita di Napoli - Inter , è intervenuto il giornalista Francesco Modugno , rilasciando alcune dichiarazioni: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ...

Napoli-Inter: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Perdeva 2-0 nella serie playoff contro il Partizan Belgrado e con due partite da giocare in Serbia. Si ritrova ancora una volta sul tetto d'Europa: il Real Madrid ha vinto la sua undicesima Eurolega ...L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Lazio (5 pareggi, 10 sconfitte) e in particolare ha pareggiato tutte le tre più recenti: queste due formazioni non hanno mai ...