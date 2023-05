Simone Antolini racconta la storia di sua figlia Melissa

Rivelazioni forti per. L'ex naufrago e compagno di Alessandro Cecchi Paone ha svelato durante la sua partecipazione all' Isola dei Famosi di essere padre di una bambina (Melissa di 5 anni) che vorrebbe ...Nel corso di queste settimane si è parlato molto di Melissa , la ragazza menzionata dadopo aver vinto la prova leader de ' L'isola dei famosi '. In seguito al suo ritiro causato da un piccolo problema fisico , e alla conseguente presenza negli studi di Canale 5, il ...ha rotto il silenzio e ha deciso di parlare del rapporto con la madre di sua figlia Melissa , di 5 anni. Il 23enne ha recentemente svelato in diretta tv all'Isola dei Famosi di essere ...

Simone Antolini: Melissa vede la madre 4 volte al mese, c'ero io mentre lei andava in discoteca Fanpage.it

Rivelazioni forti per Simone Antolini. L'ex naufrago e compagno di Alessandro Cecchi Paone ha svelato durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi di essere padre di una bambina (Melissa di 5 ...In una lunga intervista rilasciata sulle colonne di "Fanpage", Simone Antolini ha voluto parlare del suo rapporto con Melissa e della sua ex Valentina.