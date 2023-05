Silvio Berlusconi | le prime parole dopo le dimissioni | “Periodo angoscioso | un incubo”

(Di sabato 20 maggio 2023) Tornato ad Arcore45 giorni trascorsi all’ospedale San Raffaele di Milano,rompe il silenzio via social per ringraziare quanti nelle scorse settimane si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. “il buio ho vinto ancora. Viva la vita, sempre” “Care Amiche, cari Amici,45 lunghi giorni, sono finalmente tornato a casa e il mio ritorno ha riscaldato i cuori della nostra grande famiglia. Una emozione incredibile, un grande sollievo – scrive – È stato une difficile mail buio ho vinto ancora. Grazie a Dio ed a Tutti Voi che non mi avete fatto mai mancare la vostra vicinanza, il vostro calore e il vostro affetto, non mi sono mai sentito solo e ho continuato a nutrire ...

Rocco Casalino e, Paolo Gentiloni e Virginia Raggi. Calciatori, giornalisti, imprenditori. Sarà una platea vip di tutto rispetto. Il countdown E' partito il countdown per il voto ...Fratelli d'Italia è dato al 29,5 per cento, la Lega di Matteo Salvini al 9,4, Forza Italia di, che è stato dimesso dal San Raffaele dopo 45 giorni di ricovero, è al 7,6 per cento. ...Negli ultimi anni, l'Italia aveva ospitato il G7 nel 2009 a L'Aquila, conpremier , e nel 2017, a Taormina, con Paolo Gentiloni a capo del governo.

Rocco Casalino e Silvio Berlusconi, Paolo Gentiloni e Virginia Raggi. Calciatori, giornalisti, imprenditori. Sarà una platea vip di tutto rispetto. E' partito il countdown per il voto che deciderà i ...Il Leader di Forza Italia era ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile scorso, in un suo messaggio ringrazia tutti per la vicinanza ...