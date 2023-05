Si vota in Grecia | ma i partiti guardano già al secondo turno

(Di sabato 20 maggio 2023) Manca poco alle elezioni parlamentari in, ma l’attenzione dei principaliè già su di un sempre più probabile. Con la legge elettorale proporzionale approvata nel 2016, infatti, le possibilità del presidente Kyriakos Mitsotakis e del suo partito di destra Nuova Democrazia di raggiungere la maggioranza assoluta il 21 maggio sono molto basse. Il partito socialista Pasok e la formazione di estrema destra Soluzione Greca si preparano quindi a svolgere un ruolo centrale alal fianco di Nuova Democrazia, a meno che Syriza, il partito fondato dall’ex presidente Alexis Tsipras, non riesca a ricompattare la sinistra. Fino all’estate scorsa, il presidente greco Mitsotakis vedeva ilmandato come una certezza. Il suo piano per ...

Forse anche per questo, secondo gli analisti, potrebbe non bastare nemmeno il voto di luglio a dare allaun governo che rappresenti tutti.Vediamo come siin, chi sono i candidati , cosa dicono i sondaggi e quali sono le sfide economiche decisive. leggi anche Turbolenze in arrivo sui mercati: 5 motivi di allarme Come si...Atene, il parlamento greco © Tomas Marek/Shutterstock Siindomenica 21 maggio per le elezioni politiche con numerose incertezze sul possibile esito elettorale. La difficoltà di creare una coalizione che governi il paese potrebbe portare a nuove ...

La Grecia al voto con poche certezze / Grecia / aree / Home ... Osservatorio Balcani e Caucaso

Quelle di domenica sono le elezioni che segneranno l’incerto futuro della Grecia. Il premier uscente Kyriakos Mitsotakis lo sa bene. Nei quattro anni del suo governo ha fatto veramente di tutto per es ...Il 21 maggio si vota in Grecia per le elezioni parlamentari, ecco tutto quello che c'è da sapere: i candidati, i favoriti, il sistema elettorale, i sondaggi e le sfide decisive.