Severgnini al Graduation Day | “Ragazzi | non pensate di essere arrivati | la laurea è un inizio E capite di chi fidarvi”

(Di sabato 20 maggio 2023) Bergamo. “Con il City direi che l’Inter ha il 20% di possibilità. Che è meglio di zero. Chi è stato eliminato non ha nemmeno quella…”. Una battuta sulla sua squadra del cuore Beppece l’ha sempre, anche quando, come sabato 20 maggio all’Università di Bergamo, viene invitato come ospite per parlare di giovani, istruzione, Università, cultura. È stato lui infatti la personalità d’eccezione scelta per celebrare ilDay, il rituale dedicato agli studenti dell’UniBg che hanno raggiunto il traguardo della(per questa edizione, in particolare, nelle sessioni comprese tra ottobre 2021 e maggio 2022). Sono 750 iche sabato mattina in Sant’Agostino hanno lanciato in aria il tocco per festeggiare. E che per l’occasione hanno avuto un ospite speciale, proprio il vicedirettore del Corriere della ...