Serviranno oltre 600 milioni per ripristinare le strade in Emilia Romagna

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI -620di danni alle infrastrutture dell', tra rete viaria e ferrovie. È una prima stima, molto sommaria, tenuto conto che manca gran parte della viabilità comunale.Il dato è emerso dal vertice a Bologna, in Prefettura, alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dell'assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini, e dei ministri Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) e Matteo Piantedosi (Interno). Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna, i danni alla viabilità ammonterebbero a 110di euro. Per la provincia di Forlì-Cesena, si parla di 95, a cui si aggiungono, per le solecomunali, 42,5a Cesena, 2-3a Bertinoro e 1,7 ...

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Bologna per una prima ricognizione dei danni spiega che è possibile un ritorno alla normalità entro la prossima settimana. "Abbiamo uomini, risorse e ...Oltre 620 milioni di danni alle infrastrutture dell’Emilia-Romagna, tra rete viaria e ferrovie. Questa la prima stima della Regione sulle conseguenze dell’alluvione, a cui però va aggiunta larga parte ...