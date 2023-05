Serie Turca Siyah Beyaz A?k SBA

Leggi su serietvinpillole

(Di sabato 20 maggio 2023) La in italiano significa amore in bianco e nero. E’ andata in onda sul canale turco Kanal D dal 16 ottobre 2017 al 28 maggio 2018. Indice Trama Cast Curiosita Trama Ferhat (interpretato da ?brahim Çelikkol) è un assassino senza scrupoli che ha vissuto un passato traumatico e lavora per suo zio criminale, Nam?k (interpretato da Muhammet Uzuner). D’altra parte, Asl? (interpretata da Birce Akalay) è una giovane e idealista chirurga che ha una forte vocazione per il servizio all’umanità. Le loro strade si incrociano quando Asl? deve operare un uomo ferito da Ferhat. A causa dell’intervento, Asl? si ritrova in una situazione inaspettata e deve sposare Ferhat per salvargli la vita. Nonostante le loro differenze come il bianco e il nero, i due sono costretti a collaborare, intrappolati in giochi di potere. Tuttavia, Ferhat ha una vita troppo criminale per permettersi una ...