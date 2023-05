Serie B | il Bari cerca la serie A dai playoff | Perugia scende in C

(Di sabato 20 maggio 2023) La stagione regolare inB si è conclusa in un venerdì all’ultimo respiro. Definita la griglia sia deisia dei playout. Il Parma di Buffon stende 2-1 il Venezia e si porta al quarto posto con 60 punti. Sarà semifinale insieme alterzo. Il Cagliari si impone sul Cosenza 1-0, va a 60 ma è dietro ai ducali per gli scontri diretti. La squadra di mister Ranieri si piazza quinta che vale l’accesso al turno preliminare dei. Perde il Sudtirol contro il Modena e chiude sesto (2-1 al Braglia). La rete in zona Cesarini di Canotto porta la Reggina al settimo posto (1-0 contro l’Ascoli). Nonostante le penalizzazioni inflitte ai calabresi arriva la chanche di giocarsi laA. Dopo Cagliari e Frosinone quale sarà la terza promossa? Il ...

Il Frosinone chiude con una vittoria e saluta laB battendo 3 - 2 in trasferta la Ternana in un match che rappresenta la sintesi di una ... e addirittura un ancor più rotondo +15 sulterzo, ...Genova - Non solo festa e goliardia, ieri sera, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per l'incontro tra il Genoa ormai promosso inA e il. Poco prima dell'inizio della partita, infatti, un gruppo piuttosto nutrito di teppisti mascherati da tifosi ha tentato di entrare nello stadio senza avere il regolare biglietto ed è ...

Parma quarto, Cagliari quinto, Sudtirol scivola al sesto posto, chiudono il blocco playoff Reggina e Venezia, Palermo fuori dagli spareggi promozione, playout per Brescia e Cosenza, retrocede il Perug ...Ultima della stagione per il Genoa, il Bari invece si prepara per affrontare al meglio i playoff. Gara inutile ai fini della classifica, con liguri già in A e biancorossi sicuri del terzo posto: GENOA ...