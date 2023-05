Serie B | giornata 38 | Reggina ai playoff | Perugia in C

Leggi su 11contro11

(Di sabato 20 maggio 2023) Cala il sipario sulla regular season dellaB 2022/23: nella38 arrivano gli ultimi verdetti. Vittoria amara per ilche retrocede inC, mentre Brescia e Cosenza si giocheranno ai playout la permanenza in cadetteria. Esulta lache va aia discapito del Palermo, si qualifica anche il Venezia mentre il Parma sale al quarto posto e passa già in semifinale. Le due sfide del primo turno neisaranno Cagliari-Venezia e Südtirol-B,38: Ternana-Frosinone 2-3, Genoa-Bari 4-3 Il Frosinone chiude la stagione con un successo per 2-3 sul campo della Ternana, che vale il quarto bottino pieno di fila. Gli umbri, invece, subiscono la quinta sconfitta ...