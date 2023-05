Serie A Femminile | 2-1 fra Roma ed Inter | Bartoli e Roman rispondono a Chawinga

(Di sabato 20 maggio 2023) Nella nona giornata della Poule Scudetto, fraedfinisce 2-1. Le giallorosse già sicure della prima posizione e dello scudetto conquistato vincono anche il match contro la squadra nerazzurra. Il primo tempo è tutto di marca dell’che va vicino al gol in almeno due occasioni. In entrambe le occasioni è brava il portiere Ceasar. Il primo tempo, pur molto divertente, finisce sul punteggio di parità di 0-0. Nella ripresa l’riparte con ancora più ritmo, tanto da trovare il gol del vantaggio con, che servita bene in profondità, tocca il pallone e supera Ceasar. Il vantaggio però sveglia lache, davanti ad una cornice di pubblico importante, al 74esimo pareggia la questione con il gol di. Durante è brava a respingere la conclusione ...

