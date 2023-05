Serie A | Clamoroso | il Napoli può ‘saltare per aria’ dopo essere stato campione

(Di sabato 20 maggio 2023) 2023-05-19 18:51:13 Calcio italiano: SSe qualche settimana fa tutto sembrava sereno e sereno a, ora ci sono nuvole grigie e occasionali rovesci su una città che festeggia ancora il suo terzo ‘scudetto’. Luciano SpallettiChe stanza sorridente da una cena con De Laurentiis la scorsa settimana, ha lasciato il suo futuro nel Stadio Maradona… nell’aria. E che ha ancora un anno di contratto. Ma la possibilità di uno “scioccato” è almeno realistica. Ed è così che la vedono nella città del sud Italia. “Se rimango? È la società che deve dirlo”, ha commentato tre giorni fa il toscano alla premiazione come miglior allenatore del percorso al Una. Poco prima sembrava tutto fatto: il rinnovo automatico eraattivato fino al 2024 e la società parlava con lui per prolungarlo fino al 2025. Ma ora è diverso: dubbi nell’allenatore ...

al Renzo Barbera, tutto da rifare per il Palermo che subisce due gol nel giro di tre minuti e rischia di passare dal settimo posto a una posizione non utile per disputare i playoff. 9 s.t. -...Con il 2 - 2 il Perugia retrocede inC per la seconda volta in tre anni. Davvero una grande ... il diagonale dal limite di El Kaouakibi sfiora il raddoppio a portiere battutissimo 30'...Il Città di Varese ce l'ha fatta: niente Eccellenza , l'anno prossimo sarà ancoraD . La Corte Sportiva d'Appello Nazionale dà infatti ragione ai biancorossi in merito a quanto successo nella sfida con la Folgore Caratese , ribaltando il 2 - 0 maturato sul campo che aveva ...

Dove Vedere il match di Serie A tra Atalanta-Verona in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.La Serie A, per il triennio 2021-24, segna un clamoroso cambiamento nel calcio italiano. Dopo anni di egemonia Sky, i diritti sulle partite sono da quest'anno e per i prossimi tre, appannaggio di Dazn ...