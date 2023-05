Serate musicali senza autorizzazioni | nei guai il titolare di un bar

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio (Sa), hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo – disposto dal G.I.P. di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica – di un bar ubicato nel Comune di Roccapiemonte (Sa), il cui legale rappresentante è ritenuto responsabile di aver aperto un’attività di intrattenimento con musica e manifestazioni danzanti in asdelle prescritte. L’indagato, avrebbe organizzato all’esterno del proprio esercizio commerciale, occupando anche aree condominiali,, che attiravano numerosi avventori. Per consentire ai clienti una migliore fruizione dei servizi di intrattenimento, aveva allestito numerosi ...