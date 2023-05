Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno | Kvara torna in gruppo

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilha svolto unadi allenamento, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Chiusura didedicata a lavoro tattico. Zedadka etskhelia hanno svolto l'intera sessione in

A A riportarlo il comunicato ufficiale del Napoli sulla rifinitura: 'per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domani ...Di seguito il report del Napoli : 'per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio ...per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. ...

Programma giornaliero: oggi una seduta mattutina per le Aquile Calcio Spezia

Buone notizie in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Stando al report del club azzurro, il talento georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo nonostante ieri avesse ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A.