Se sceglie il centrodestra stia con noi Lupi fa la sua proposta a Renzi

(Di sabato 20 maggio 2023) Dialogo tra forze moderate. E' quello che si augura Maurizio, presidente di "Noi moderati" all'interno della coalizione difa un'esplicitaa Matteo: creare un'allenza tra moderati e popolari in vista di future convergenze programmatiche. «Credo che il dialogo tra le forze culturali e politiche che si rifanno alla tradizione popolare e Fratelli d'Italia, che è una grandepolitica conservatrice, sia fondamentale. L'alleanza tra conservatori e popolari rappresenta una sfida interessante sia per l'Italia sia per l'Europa. A una condizione, però: le forze centriste non devono rincorrere i conservatori ma devono tornare a pensare alla loro tradizione, proiettandola verso il futuro». Così Maurizio, presidente di Noi ...

Lupi “Se Renzi sceglie il Centrodestra da noi c’è spazio” Il NordEst Quotidiano

