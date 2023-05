Scontro tra due auto sulla Sora-Cassino | gravi due persone

(Di sabato 20 maggio 2023) Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro è avvenutostrada statale. Coinvolti nell’incidente due veicoli. A seguito dell’impatto duesono rimaste ferite in modo grave. Sul posto le forze dell’ordine e il personale Anas per la gestione della viabilità. Incidente mortale a Guidonia,tra 3Nomentana bis: morta 21enne L’incidente in provincia di Frosinone La strada statale 749 “” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 22,800, in località Atina in provincia di Frosinone, a causa di un incidente. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, duesono rimaste ferite in modo grave. Il traffico è deviato ...

Ecco quindi che l'idillio si trasforma in unoche non è solo per la vita, ma per mettere un ... "Volevo fare un western in stile classico ma dove parlo del desiderio vissutodue cowboy, ......cui ci sono anche quelle legate al mondo delle tlc. Alle società strategiche si punta a ... Sul tema, però, si rischia lo: Vivendi non ritiene necessario il via libera del comitato dacché lo ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ]Spezia e Lecce è solo pari ...

Scontro tra due tir, autista sfiorato dalle lamiere: così il telaio del furgonato ha distrutto la cabina Il Messaggero Veneto

ZOPPOLA - I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10:40, a Orcenico di Zoppola, lungo la Pontebbana, per un incidente che ha coinvolto.La 45enne alla guida di una delle due vetture è rimasta vittima del violento impatto sulla provinciale, mentre l'altro conducente è stato trasporto in ospedale ...