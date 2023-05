Schlein sta con gli odiatori | Roccella? Governo autoritario

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilnon tollera il dissenso, ma guai a contestare le amministrazioni a guida Pd. Ellyinterviene sabato 20 maggio nel corso di In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, e commenta la contestazione subita dal ministro dalla Famiglia, Eugenia, al Salone del libro di Torino, da parte di movimenti ecologisti e femministi. C'è stata grande polemica per il ruolo del direttore Nicola Lagioia, attaccato dal centrodestra per aver permesso che il blitz censurasse l'evento. "In una democrazia, chi sta ale chi sta al potere deve mettere in conto che ci siano contestazioni e che ci sia il dissenso. Noi siamo per il confronto e lo scontro duro", afferma la segretaria del Pd che attacca: "È surreale il problema che ha questocontro ogni forma ...

"Il sottobosco complottista già siriposizionando, la tesi di fondo è sempre la stessa: i cambiamenti climatici non esistono, al solito è colpa delle lobby". Ellypropone di stornare ...'Una fetta della mia parentelaa Meldola, a Forlì e a Cesena. Conoscete un altro posto al mondo ...sanno nulla di cosa è stato fatto né possono saperlo' Il segretario nazionale del Pd Elly...C'è un ministero dell'Economia chequantificando i danni, non è giusto dare numeri a caso'. Il ... Ragiono con il segretario del Pd, Elly, su come fare in fretta, ma questo rischia di farci ...

Schlein sta appaltando alla Cgil la lotta politica del Partito democratico Linkiesta.it

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “In una democrazia chi sta al Governo e ha il potere deve mettere in conto che ci siano le contestazioni e il dissenso, chi fa politica in generale lo deve mettere in conto ...Il leader di Europa Verde si dice favorevole a spostare i soldi del Pnrr sul dissesto idreogeologico: "Schlein ha ragione, lo chiediamo da tempo". E ...