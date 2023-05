Schlein all' angolo per il disastro Ma fa finta di nulla

(Di sabato 20 maggio 2023) La segretaria Pd è stata assessore al Clima. Dopo giorni di silenzio ora invita i suoi a non polemizzare per "coesione nazionale"

E qui Gasparri non si trattiene e torna'attacco di Ellyper la vicenda dell'armocromista: "Ho messo due cartellini, uno giallo e uno verde, quale si porta meglio". E alla domanda "per ...... soprattutto agli occhi degli Usa, e una nazione leale'alleanza atlantica. Domenica e lunedì ... mentre l'opposizione sembra solo in parte sfruttare "l'effetto". Il responso delle urne ...Due punti dell'intervista dimeritano però il plauso: l'aperto sostegno' Ucraina e la chiara sollecitazione al Governo Meloni perchè ratifichi il Mes . 'L'Ucraina - dice la segretaria del ...

Schlein all'angolo per il disastro nella sua regione. Ma fa finta di ... ilGiornale.it

“Gli iscritti al Partito democratico, appartenenti all’area Schlein, assistono con profondo disappunto e incredulità a quanto pubblicato da diverse testate ...L'ex fidanzata di Berlusconi torna ad attaccare il partito: stoccata al vicepresidente del Senato per le dichiarazioni apparse in un video sui social ...