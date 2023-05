Scherma | Coppa del Mondo spada | Di Veroli e Traditi si fermano in semifinale | bronzo per loro

(Di sabato 20 maggio 2023) Doppio appuntamento per ladeldi, che in queste ore ha visto gli uomini impegnati in Turchia a Istanbul e le donne di scena a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. In entrambi i casi gara individuale, che anticipa di poche ore la gara a squadre di domani con cui si chiuderà il weekend e verranno assegnati punti molto importanti in ottica qualificazione olimpica a Parigi 2024. Per l’Italia sono arrivati due podi, che lasciano ben sperare per i prossimi impegni. Nella gara maschile di Istanbul infatti Davide Diè medaglia di, dopo essersi fermato solo inal cospetto dell’ungherese Tamas Mate Koch con il punteggio di 15-8. Il magiaro poi ha ceduto il passo nella finalissima al francese Alexandre Bardenet che si è imposto per 13-12 in un assalto ...

Napoli . E' bastato il girone eliminatorio a Valerio Cuomo per qualificarsi al tabellone principale della prova didel Mondo di spada ad Istanbul, in Turchia. Il napoletano è parso subito in grande forma e sulle pedane turche si è garantito con qualità e determinazione l'obiettivo minimo. Domani tornerà in ...Saranno ben 12 le azzurre impegnate nel tabellone principale del G rand Prix di fioretto femminile a Shanghai. Ad Alice Volpi, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa - già qualificate per diritto di ...Napoli . Ladel Mondo diè pronta per un nuovo appassionante week end di gare. Protagonista la spada che vivrà le sue prove con gli uomini impegnati a Istanbul in Turchia e le donne a Fujairah negli ...

