Scandalo nel mondo delle serie TV | Il Patriarca 2 cancellato! Parla un attore del cast

(Di sabato 20 maggio 2023) Il2, laTV di successo di Claudio Amendola, non avrà una seconda stagione. Nonostante i buoni ascolti e il finale aperto che aveva fatto sperare i fan, uno degli attori protagonisti ha confermato sui social che lanon avrà seguito. Ma quali sono state le ragioni dietro questa decisione? Scopriamolo insieme. Di cosa parliamo in questo articolo... Confermata la non produzione della seconda stagione de Il. Il pubblico si era appassionato alla, nonostante la divisione di opinioni. Le ragioni della decisione non sono state specificate, ma potrebbe essere a causa degli ascolti o della collocazione dellanel palinsesto. L'annuncio ufficiale è stato dato da Ranieri Monaco di Lapio, uno degli attori protagonisti della ...

Il nome deriva dal Premio Nobel per l'economia James Tobin, che la propose1972 poco dopo loWatergate in cui rimase coinvolta l'amministrazione Nixon. Più di 50 anni fa l'economista ...... direttore dell'ufficio per l'insegnamento della religione cattolica dell'arcidiocesi di Palermo, che ha letto la preghiera inviata dall'arcivescovo Corrado Loreficecorso della veglia ...... sembra non considerare che loè che si affittino posti letto a quei prezzi e che questo ... in cui si arriva al paradosso di dovere lasciare libera la stanzaperiodo estivo per poterla ...

David fa ancora scandalo nel mondo Metropolitano.it

Tanto che all’inizio compare anche la sequenza del pazzariello Tejero che nel 1981 entra armato nel Parlamento spagnolo, tenta il golpe e finisce a macchietta. E ancora c’è l’ammirazione del mondo ...Ministro in tre governi, dopo la scissione dai Cinque stelle e uno 0,6% alle Politiche che lo ha escluso dal Parlamento, “Luigi” è sparito dai radar. E si è costruito una strada diversa: sarà inviato ...