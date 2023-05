Sardegna | verso un 2023 record per il turismo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 maggio 2023) Cagliari, 20 mag. (Adnkronos) – Ilha tutte le carte in regola per diventare un anno daper ilin. Secondo uno studio Demoskopica le presenze attese dovrebbero essere 14,2 milioni, con una crescita del 11,9% rispetto al 2022, mentre gli arrivi potrebbero essere 3 milioni, ovvero il 10,2% in più su base annua. Una prospettiva incoraggiante che sembra proseguire il trend positivo registrato nel 2022 dall’Istat che vede laal quinto posto tra le destinazioni più richieste per le vacanze estive con il 6,8% del totale, appena dietro alla Campania (7%) e davanti alla Sicilia (6,7%). Anche i dati Banca d’Italia sottolineano come i flussi regionali siano in aumento sia tra i turisti italiani che stranieri. Con particolare riferimento al terzo trimestre dell’anno 2022 che ...