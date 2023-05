Sampdoria | Leris | «Giocheremo per la maglia»

(Di sabato 20 maggio 2023) Mehdi, centrocampista della, ha parlato prima del match di Serie A contro il Milan. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport. «Nelle ultime partite non ho potuto giocare causa infortunio ma oggi sono a posto. Ora ci tocca fare una buona partita e finire con dignità. Sappiamo la classifica, non abbiamo niente da giocarci, ma ognuno ha le sue motivazioni eper la. È sempre un gioco di squadra, ora tutti uniti e facciamo una bella partita per la squadra». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

: i convocati di Stankovic per la sfida contro il Milan Portieri : Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori : Amione, Augello, Gunter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli. ...(4 - 4 - 2): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Djuricic, Winks, Rincon,; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Stankovic.DIRETTA DI MILAN -Le formazioni ufficiali di Milan -MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Kruni; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A ...

Leris dovrebbe giocare a destra con Augello a sinistra, in mezzo Rincon affiancato da Winks e Djuricic. In attacco Gabbiadini con Quagliarella ...Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria: ecco le scelte di Pioli e Stankovic per il match di Serie A 2022/23 Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, match valido per la 36a giornata di Serie A ...