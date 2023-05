Samp assente | Milan padrone | goleada a San Siro con triplo Giroud

(Di sabato 20 maggio 2023) Il Diavolo vince e scaccia i fantasmi della Champions. Contro ladoria, a San, non c’è storia. La squadra di Stankovic, già retrocessa e con la testa chiaramente altrove, non oppone resistenza. I rossoneri ringraziano e la sommergono di gol. Finisce 5-1 con i gol di Leao, Diaz e la tripletta di. Un risultato che permette aldi accorciare sulla Lazio quarta della classe, distante una sola lunghezza in attesa della sfida di domani con l’Udinese. La partita, di fatto, dura mezzora. Il tempo necessario alla squadra di Stefano Pioli per mettere due gol di scarto tra lei e ladoria. Il punteggio si sblocca subito grazie a Leao, che sfonda sulla sinistra su imbeccata di Diaz e a tu per tu con Ravaglia incrocia sul palo lontano. Imparabile, 1-0 e match che sembra già in ghiaccio. Ci ...

Il Diavolo vince e scaccia i fantasmi della Champions. Contro la Sampdoria, a San Siro, non c'è storia. La squadra di Stankovic, già retrocessa e con la testa chiaramente altrove, non oppone resistenz ...52' Grande giocata di Giroud per Messias, che sbaglia e perde palla in area. 50' Grandissimo pallone di Quagliarella per Leris, che in area di rigore calcia al volo e va vicino alla ...