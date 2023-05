(Di sabato 20 maggio 2023) Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvin i, in conferenza stampa alla prefettura di Bologna dopo l' alluvione in Emilia Romagna ha innanzitutto ringraziato "tutti quelli che ...

...di Bologna dopo l' alluvione in Emilia Romagna ha innanzitutto ringraziato "tutti quelli che giorno e notte stanno lavorando per lamateriale e immateriale" dopo quanto accaduto....I l territorio va infrastrutturato e messo in". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in conferenza stampa dalla prefettura di Bologna.ha auspicato ...Il territorio va infrastrutturato e messo in'. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in conferenza stampa dalla prefettura di Bologna.ha auspicato ...

Salvini: la sicurezza non è di destra nè di sinistra TGLA7

Anche per questo i provvedimenti da mettere in campo, adesso, sono diversi, ha spiegato Salvini: "Il territorio va infrastrutturato e messo in sicurezza" e non vanno portate avanti polemiche sui ...Lepore a Salvini: “Servono miliardi ... Dovrebbe essere riaperto oggi, ma tutto il fronte franoso della Porrettana va messo in sicurezza con interventi straordinari attesi da tempo. Servono le gabbie ...