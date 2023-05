Salone Libro Torino | Pif e il prof di fisica Vincenzo Schettini visitano lo stand della Polizia

Ecco la sinistra movimentista, pluralista e dialogante... Aldeldi Torino è andato in scena l'ultimo atto di censura del pensiero altrui, con un gruppo di manifestanti di varie sigle femministe ed ecologiste che hanno occupato il palco impedendo ...: Lagioia, 'dopo contestazione c'è opportunità dialogo', manifestanti dicono no 'Ilè un luogo democratico e della democrazia fa parte anche della contestazione però secondo me ...Contestazione degli attivisti di Extinction Rebellion, femministe di Non una di Meno, comitato EssenNon, all'Arena Piemonte deldeldove la ministra delle Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella presenta il suo"Una famiglia radicale". I manifestanti, una cinquantina, si sono sdraiati per terra urlando "...

Momenti di tensione al Salone internazionale del Libro di Torino. Come racconta sulle sue pagine social lo scrittore Nicola Lagioia, nello spazio dedicato alla regione Piemonte era stata invitata a ...