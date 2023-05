Salone Libro | contestano la ministra Roccella | 29 attiviste denunciate | Meloni | Inaccettabile quanto accaduto

"Solidarietà al ministro Roccella. Quanto accaduto oggi aldeldi Torino è davvero grave. È impensabile che in un Paese civile e democratico come il nostro chi non la pensa come la sinistra sia costretto al silenzio. La critica costruttiva è ...'L'attacco, violento nel linguaggio e nella forma, di Montaruli a La Gioia è inaccettabile. Così come lo è la reazione scomposta del Governo alla contestazione al ministro Roccella aldel. È una destra allergica al dissenso che, però, in democrazia è legittimo'. Lo afferma Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico."Sincera solidarietà al ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, vittima di una indecente contestazione aldeldi Torino. La violenza, anche verbale, e l'intolleranza non rappresentano mai la strada corretta per segnalare il proprio dissenso. In democrazia si dialoga nei luoghi preposti e in ...

Non poteva mancare Roberto Saviano nel coro di quelli che giustificano la contestazione a Eugenio Roccella, che ha impedito al ministro della Famiglia di parlare in un luogo deputato al dibattito e al ...La ministra Roccella contestata non presenta il libro. FdI attacca Nicola Lagioia. Schlein: “Problemi col dissenso”. Meloni: “Non accettiamo ...