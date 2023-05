Salone Libro | contestano la ministra Roccella | 20 attiviste denunciate

(Di sabato 20 maggio 2023) 'Per motivi di democrazia a voi sconosciuti lascio il palco', ha detto laabbandonando la presentazione del suo'Una famiglia radicale'. Con Rocella avrebbero dovuto prendere la parola, ...

Torino, 20 maggio 2023 Alinternazionale deldi Torino la Polizia di Stato continua le attività allo stand V189 all'interno del padiglione Oval con eventi e presentazioni. Tanti volti noti sono passati a trovare ...Attimi di paura aldeldi Torino, dive un gruppo di attivisti ha contestato Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, Natalità e Pari opportunità. Alcuni manifestanti mescolati con il pubblico sono ...Il maltempo in Emilia - Romagna ha scatenato ancora di più il dibattito sui cambiamenti climatici e anche il geologo Mario Tozzi, presente a Torino per un incontro aldel, si è espresso a proposito dell'emergenza maltempo che sta interessando l'Italia: 'Da qui in poi avremo solo un'accelerazione di questi fenomeni, più numerosi, frequenti, violenti, ...

Venti attivisti del movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista 'Non Una di meno' sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos di Torino per violenza privata per la con ...Il filosofo africano a Torino con “Queste terre selvagge oltre lo steccato”, lettere alla figlia bambina: «Il futuro è più immediato di quanto possiamo dire» ...