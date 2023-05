Salone Libro 2023 | Roccella contestata Ministro | “Confrontiamoci”

Leggi su italiasera

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – “Sul mio corpo decido io, ma quale Stato, ma quale Dio”. Così un gruppo di manifestanti dei movimenti Extinction Rebellion, Comitato Essenon, Non una di meno, Fridays For Future ed Ecologia con urla e striscioni hanno accolto ildella Famiglia, Eugenia, in un incontro aldeldi Torino. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine per allontanare i manifestanti dallo stand, ma ilha invitato i manifestanti a un confronto. “Vorrei parlare con le persone che manifestano, non voglio che nessuno sia porta via, non lo posso accettare visto che la mia esperienza è stata anche quella di sit in cui venivo portata via”, ha detto il. Sul palco è quindi saluta una ...