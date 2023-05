Salone del Libro | Roccella contestata | salta la presentazione del volume

(Di sabato 20 maggio 2023) Un gruppo di contestatrici ha impedito oggi al ministro Eugenia, di presentare il suo, da poco edito da Rubbettino, "Una famiglia radicale". La manifestazione di dissenso è stata organizzata dagli attivisti di Extinction Rebellion, femministe di "Non una di Meno", dove la ministra della Famiglia era stata invitata all'Arena Piemonte per presentare il suo lavoro.Militanti leggono un comunicatoQuindici persone sono state identificate dalla Digos della Questura di Torino. Una attivista si è avvicinata al tavolo dei relatori leggendo un comunicato. A nulla è servito l'intervento di Nicola Lagioia, direttore uscente delche ha provato, inutilmente, a placare gli animi.

