Salone del Libro | giornata da dimenticare tra contestazioni e insulti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 maggio 2023)tesa aldeldi Torino. Non una di Meno ed Extinction Rebellion contestano la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, trasformando lain uno scontro tra pezzi del centrodestra e il direttore uscente deldelNicola Lagioia. “Fuori Roccella dal”, il coro degli attivisti che hanno interrotto la presentazione del‘Una famiglia radicale’, organizzata all’Arena Piemonte dalla Regione Piemonte. Lehanno impedito all’evento di svolgersi e si sono protratte oltre l’orario dell’evento successivo, ‘Emancipazione e coming out’, organizzato in collaborazione con il Torino Pride. Tra scambi di accuse (“fascisti” gridano alcuni manifestanti, “Così dimostrate che i fascisti ...