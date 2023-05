Salone del libro | Fratoianni senza vergogna | ignora la violenza sulla Roccella e attacca la Montaruli

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo il delirio andato in scena oggi aldeldi Torino, con la contestazione di un manipolo di facinorosi sedicenti ambientalisti, supportati da collettivi di femministe che inneggiano all’utero in affitto, che hanno impedito al ministrodi parlare, la sinistra parlamentare e non, a cui questi mondi contestatari si rivolgono – e di cui sono emanazione – non riesce a fare altro che rigirare la frittata. Primo della fila Nicola. Il quale, mentre compagni e compagnia cantante tacciono su quanto accaduto al ministro, con una incredibile faccia tosta ne approfitta addirittura per inveire contro la parlamentare di FdI, Augusta. La quale, commentando il sopruso inferto alla kermesse torinese al ministro della Famiglia, ha sostenuto: «Il ...