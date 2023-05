Salernitana salva | Iervolino | “Complimenti a un gruppo di campioni dentro e fuori dal campo”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) “Con tre partite ancora da giocare la, e tutti i tifosi salernitani, possono festeggiare un’altra storica salvezza nella massima serie del campionato italiano di calcio. Sono felicissimo di questodi calciatori che ha dimostrato di essere Campionedal. A loro la nostra infinita gratitudine per il grande risultato raggiunto”. Così il patron della, Danilo, celebra in un post l’avvenuta salvezza della, matematica dopo la sconfitta del Verona a Bergamo. “Un grazie di cuore – sottolinea – al nostro mister Sousa che ha saputo dare energia e fiducia ai nostri ragazzi, al nostro direttore De Sanctis per le sue straordinarie e coraggiose intuizioni, al nostro ad Maurizio Milan che con ...