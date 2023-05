Salernitana | Piatek può tornare al Genoa

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilneo-promosso in Serie A punta al ritorno dell'attaccante polacco(28 anni il prossimo 1 luglio), ora in forza alla....

(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia;. All. Paulo Sousa.Per la sfida contro la Roma , in programma lunedì sera, l'allenatore dellaPaulo Sousa potrebbe cambiare qualcosa nel reparto offensivo, come riporta ...e Botheim ) con Kastanos e ...... Dia e Botheim partiranno titolari alle spalle di. Un tridente inedito che potrebbe consentire alladi sfruttare soprattutto le sponde del polacco, pedina indispensabile per ...

Il Genoa neo-promosso in Serie A punta al ritorno dell'attaccante polacco Piatek (28 anni il prossimo 1 luglio), ora in forza alla Salernitana.Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, Ottolini avrebbe chiesto informazioni per il clamoroso ritorno di Krzysztof Piatek, il quale al momento ...