Rybakina-Kalinina stasera in tv | orario | canale e diretta streaming finale Internazionali d’Italia 2023

(Di sabato 20 maggio 2023) Elenase la vedrà contro Anhelinanellafemminile degli, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La tennista kazaka approda all’atto conclusivo da favorita e dopo aver battuto avversarie del calibro di Vondrousova, Swiatek e Ostapenko. La giocatrice ucraina è stata invece molto brava a farsi largo in uno spicchio di tabellone aperto in seguito ad alcune eliminazioni illustri ed ha raggiunto lapiù importante della sua carriera.è reduce da tre battaglie, di cui una di ben 3h45?, perciò la stanchezza potrebbe essere un fattore. I precedenti sorridono tuttavia a lei dato che nell’unico, disputato a Charleston nel 2022, si è ...

