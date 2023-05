Rybakina-Kalinina | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Ultimo atto per quanto riguarda il torneo femminile degliBNL. Questa sera alle 19 Elenaaffronterà Anhelinae la vincitrice potrà dunque alzare al cielo il trofeo. Una sfida che si preannuncia davvero interessante e di difficile previsione. Andiamo dunque a vedere quali sono lee dove seguire inil match, lePhoto Credit: via Twitter, @InteBNLdItaliaSeè un po’ la sorpresa di questo torneo, perinvece si tratta dell’ennesima conferma. Sta di fatto che l’ucraina, numero 47 del mondo, dovrà misurarsi con la numero 6 in uno scontro secco e che ...