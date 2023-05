ROMA - Dove c'è Holger Rune non manca mai la polemica e anche dopo il successo contro Caspernella semifinale degli Internazionali d'Italia il 20enne danese, considerato il 'bad boy' del circuito , è stato criticato. Stavolta è finito nel mirino dello stesso collega norvegese , che dopo ...Adesso sfida al vincente trae Cerundolo. Djokovic raggiungeva almeno la semifinale a Roma dal ... ma alla ripartenza il serbo rientra determinato,sin dalla risposta, vince altri due ...Alcaraze il primo set va in archivio per 6 - 4. Nel secondo set Struff scappa 3 - 0, nel ... lo spagnolo ha vinto Miami 2022 battendo in finale Casperper 75 64, Madrid 2002 superando ...

Ruud attacca Rune: "Il problema fisico Mi auguro che non sia come penso" Corriere dello Sport

Il norvegese lancia una frecciata al danese dopo la sconfitta nelle semifinali degli Internazionali d'Italia: cos'è successo al Foro Italico ...Casper Ruud si è fermato a un passo dalla finale degli Internazionali BNL d’Italia per la terza volta consecutiva; nel 2021 non ha partecipato al torneo. Nelle precedenti occasioni era stato Novak ...