Russia vieta l' ingresso a 500 statunitensi Nella lista nera anche Obama

(Di sabato 20 maggio 2023) Cresce alle stelle la tensione trae Occidente. Le autorità di Mosca hannoto l'ina «500 cittadini americani», tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti Barack. Mal'ex ambasciatore di Washington a Mosca Jon Huntsman e il gele Charles Q. Brown, futuro capo di stato maggiore degli Stati Uniti. Come riporta la Cnna due suoi giornalisti, Stephen Colbert e Erin Burnett, è stato impedito l'in. Si tratta, ha spiegato il ministero russo degli Affari Esteri, di una «risposta alle sanzioni anti-russe imposte dall'amministrazione di Joe Biden».stilata da Mosca figurano ...

Mosca intantol'ingresso nel Paese a 500 americani, tra cui l'ex presidente Barack Obama. La ...- La timeline Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -...... c'è anche Obama 17:29 India, si lavora a bilaterale tra Modi e Zelensky al G7 16:40 Biden: "Sforzo congiunto con gli alleati per l'addestramento dei piloti ucraini sugli F - 16" 16:10, ...... comprese società che importano, spediscono o producono componenti elettronici, semiconduttori e microelettronica in. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato che l'...

La Russia vieta l'ingresso a 500 americani (tra cui Obama) AGI - Agenzia Italia

Cresce alle stelle la tensione tra Russia e Occidente. Le autorità di Mosca hanno vietato l’ingresso in Russia a «500 cittadini ...Il presidente ucraino in Giappone per incontrare i grandi del mondo. La risposta di Mosca alle sanzioni di Biden. Intanto infuria la battaglia: la scorsa notte le forze di Kiev hanno abbattuto 18 dron ...