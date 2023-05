Russia vieta ingresso a 500 americani | c’è anche Obama | la lista nera di Mosca

Come riporta la Cnn anche a due suoi giornalisti, Stephen Colbert e Erin Burnett, è stato impedito l'ingresso in. Si tratta, ha spiegato il ministero russo degli Affari Esteri, di una '...Via libera alle nuove sanzioni contro la. Chi finisce nella lista nera Come riporta la Cnn anche a due suoi giornalisti, Stephen Colbert e Erin Burnett, è stato impedito l'ingresso in. ......guerra - La timeline Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -Punti chiave 09:00 Zelensky atterrato a Hiroshima: "La pace è più vicina" 08:21 Moscal'...

La Russia vieta l'ingresso a 500 americani (tra cui Obama) AGI - Agenzia Italia

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Cresce alle stelle la tensione tra Russia e Occidente. Le autorità di Mosca hanno vietato l’ingresso in Russia a «500 cittadini ...