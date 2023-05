(Di sabato 20 maggio 2023) Al via questala ventesima edizione della. Sono300 iiscritti tra competitivi e non competitivi della Ten. Nella gara femminile occhi puntati sulla favorita principale, la keniana Caroline Makandi Gitonga (Run2Gether) che lo scorso 29 aprile nei 5000 m alla Night Walk and Middle Distance Night di Milano ha guadagnato il gradino più alto del podio in 15’07”97. Gitonga (pettorlae 5) è abituata a gareggiare in Italia dove a Torino nel 2019 ha fatto segnare il suo personal best con il crono di 32’02”. Tra le italiane è presente la siciliana, ma triestina d’adozione, Chiara Pianeta (Team Km Sport) che indosserà il pettorale 8. Nella gara maschile spazio al keniano Castor Omweni Mogeni che ha nelle gambe l’ottimo 28’07” fatto segnare ad Arezzo lo scorso anno. Tra ...

Andrà in scena domenica 21 maggio la 20/strong>Trieste manifestazione organizzata da ASD Promorun e inserita nel Calendario Nazionale Fidal. A causa del prolungarsi dei lavori di riqualificazione nella zona del Porto Vecchio, la gara si ...Valle di Cembra/2h41'49"), terzo gradino del podio per Gioacchino Rinaldi (Daunia/2h43'33"). Considerando i partecipanti alle due gare competitive e allaCurtatonedi 9 km, si è ...IL PODCAST:, DALL'INFERNO ALLA JOY RUN E' disponibile su piattaforma Spotify un podcast motivazionale sulin sei episodi , realizzato in partnership con Runner's World . Il podcast ...

Running, Corri Trieste 2023: oltre 300 i partecipanti, al via domenica SPORTFACE.IT

Questa domenica la 20^ Corri Trieste, al via si rivede l’azzurro olimpico a Tokyo 2020 e medaglia di bronzo di maratona agli europei 2018 (oro a squadre) assente dalle gare per un grave infortunio. Ol ...Questa domenica la 20^ Corri Trieste, al via si rivede l’azzurro olimpico a Tokyo 2020 e medaglia di bronzo di maratona agli europei 2018 (oro a squadre) assente dalle gare per un grave infortunio. Ol ...