Rune-Ruud oggi | semifinale ATP Roma 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 20 maggio 2023) La primadel torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italiadi tennis si disputerà a, sul Centrale, all’inizio della sessione pomeridiana, che scatterà alle ore 13.00: si ritroveranno di fronte il danese Holger, testa di serie numero 7, ed il norvegese Casper, numero 4 del seeding. L’incontro Holger-Casperverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD. La direttaverrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. Il match, inoltre, verrà trasmesso in differita in tv dalle 23.00 all’1.00 su SuperTennis HD, mentre la differita inverrà assicurata da SuperTennix. WTA, Elena Rybakina schianta Jelena ...

I primi a scendere in campo saranno Caspere Holger, con il norvegese avanti 4 - 0 negli scontri diretti, ma il danese appare favorito. A seguire, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev ...CAMPO CENTRALE ore 13 (7)vs (4)a seguire (3) Medvedev vs (5) Tsitsipas non prima delle 19 (30) Kalinina vs Rybakina/Ostapenko a seguire (1) Gauff/Pegula vs (4) Hunter/MertensA Roma va in scena una semifinale tutta da seguire, come del resto lo è la sfida tra Holgere Casper. Uno tra il greco e il russo si giocherà il titolo agli Internazionali d'Italia: ...

Rune e Ruud, fuoco e ghiaccio nella semifinale made in Scandinavia La Gazzetta dello Sport

Oggi agli Internazionali d'Italia 2023 di tennis si disputeranno le semifinali di singolare maschile, nella sessione pomeridiana che scatterà alle ore 13.00, e le finali di singolare e doppio femminil ...Holger Rune, reduce dalla solida vittoria ottenuta contro il campione serbo Novak Djokovic, sfiderà un ritrovato Casper Ruud, che sta tornando ad avere buone sensazioni in campo sulla superficie che ...