Romagna mia. Su Camera con Vista su La7

Lacoscienza mi impone di tornare'. Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, dal G7 di Hiroshima. ...presto per la stima dei danni 'E' in corso la stima dei danni' per il maltempo in Emilia, ...... ringrazio le 5 mila persone che stanno lavorando per i soccorsi e i ministri, ma lacoscienza ... intorno all'ora di pranzo, in Emilia -, per una visita il cui programma è ancora in via di ...... vadano per almeno una settimana da volontari in Emilia -e certifichino il loro attivo operare per spalare il fango e aiutare a eliminare i danni dell'alluvione. Saràcura provare a ...

Hiroshima, 20 mag. (askanews) - 'La mia coscienza mi impone di tornare'. Al termine della seconda giornata del G7 di Hiroshima, Giorgia ...Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia Vista e in onda su La7 Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non ve ...